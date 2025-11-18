ЖКХ

В ПТС объяснили, где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями

Где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями, влияющими на систему горячего водоснабжения, объяснили «Псковские тепловые сети» в своей группе в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»

Основную нагрузку несут теплообменные установки, которые устанавливают в центральных тепловых пунктах (ЦТП) или в индивидуальных тепловых пунктах домов. Именно в этих теплообменниках скапливается около 80% всех отложений, попадающих затем в магистральные сети.

На Рижском проспекте специалисты службы ЦТП проводят регулярную чистку водонагревателей. Для обеспечения непрерывной подачи горячей воды предприятие оснащает ЦТП парными водонагревателями: при остановке одного устройства включается второй, чтобы избежать перебоев горячего водоснабжения в микрорайонах.

Сети горячего водоснабжения чистят реже, они находятся в единственном экземпляре, поэтому их засоры вызывают более ощутимые перебои и недовольство жителей.

В то же время теплообменники обслуживают и прочищают примерно каждые три месяца.