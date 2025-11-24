ЖКХ

Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове уменьшили на 10%

Депутаты Псковской городской Думы поддержали изменение нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В результате предложенных изменений компенсационные платежи за выброс сточных вод уменьшатся для абонентов на 10%.

Инициатива направлена, в первую очередь, на представителей бизнеса, чья система водоотведения напрямую связана с городской канализацией.

Депутат гордумы, директор «Горводоканала» Константин Болотин попросил внести корректировки в проект решения, поскольку предприятию будет сложно пересчитать весь бюджет в сроки, предложенные в проекте.

Корректировки по срокам были взяты в работу.

Депутаты поддержали данную инициативу.