ЖКХ

«Горводоканал» Пскова: Диспетчерская и аварийные бригады будут работать в новогоднюю ночь в штатном режиме

08.12.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» не изменит привычный круглосуточный режим — диспетчеры и аварийные бригады продолжат работать без выходных. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Сергей Солдатов подчеркнул, что круглосуточная работа — это базовый принцип функционирования службы, который невозможно усилить: «Потому что невозможно работать дольше, чем 24 на 7. Поэтому в данном случае диспетчерская служба будет работать в том же режиме, в круглосуточном, как и работала. Диспетчера принимают заявки круглосуточно».

Он также уточнил, что аварийные бригады сохраняют круглосуточную готовность согласно утверждённому графику. При этом на период новогодних праздников «Горводоканал» планирует дополнительно сформировать дежурные бригады. Они будут привлекаться в случае нештатных ситуаций, хотя, как отметил руководитель, предприятие надеется, что их участие не потребуется.

«Мы всегда это предусматривали, — пояснил Сергей Солдатов. — Поэтому в части организации выходных и праздничных дней мы постараемся сделать всё, чтобы нашим, опять‑таки, гражданам и гостям нашего города было комфортно и спокойно».

