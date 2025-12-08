ЖКХ

В псковской деревне Латышево ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 2,5 км для подключения 36 домовладений в деревне Латышево Псковского муниципального округа. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

С жителями деревни заключено 11 договоров, девять из которых исполнены – сети построены до границ участков. Первые два домовладения уже подключены к сетевому газу.