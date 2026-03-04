В Госдуме озвучили крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за февраль можно будет до 16 марта включительно, однако для некоторых граждан платежи необходимо провести до 10 марта, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий напомнил, что с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в статью 155 Жилищного кодекса РФ: теперь плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Также установлено, что платежные документы должны направляться гражданам не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

«В письме Минстроя России от 20 февраля 2026 года № 9202-ДН/04 отдельно разъяснено, что новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль 2026 года. Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль - 15 марта 2026 года включительно. Однако с учетом того, что 15 марта 2026 года приходится на воскресенье, оплатить услуги за февраль можно до 16 марта 2026 года включительно», - сказал Якубовский.

По его словам, данные изменения направлены на унификацию сроков оплаты по всей стране и предоставление гражданам дополнительного времени для внесения платы. Он уточнил, что управляющие организации и ТСЖ не вправе устанавливать более ранние сроки оплаты, чем предусмотрено законом, пишет РИА Новости.