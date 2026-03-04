В Госдуме озвучили крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль
Оплатить жилищно-коммунальные услуги за февраль можно будет до 16 марта включительно, однако для некоторых граждан платежи необходимо провести до 10 марта, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий напомнил, что с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в статью 155 Жилищного кодекса РФ: теперь плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Также установлено, что платежные документы должны направляться гражданам не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.
«В письме Минстроя России от 20 февраля 2026 года № 9202-ДН/04 отдельно разъяснено, что новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль 2026 года. Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль - 15 марта 2026 года включительно. Однако с учетом того, что 15 марта 2026 года приходится на воскресенье, оплатить услуги за февраль можно до 16 марта 2026 года включительно», - сказал Якубовский.
«Вместе с тем в февральских платежках у некоторых граждан все еще указан прежний срок оплаты - до 10 числа. Лучше не рисковать и оплатить в указанный период, чтобы избежать начисления пени», - заключил он.
