 
ЖКХ

Региону нужны две государственные теплоснабжающие организации — Армен Мнацаканян

0

Создать два региональных госпредприятия на севере и юге, которые займутся наведением порядка в сфере теплоснабжения, предложил депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПЛН FM, комментируя проблемы в сфере ЖКХ Псковской области. 

«Один из вариантов предложу: все-таки создать теплоснабжающую организацию на севере и на юге. Скажем, в Пскове и в Великих Луках. А вот то, что там внутри будет, например, Опочка, все прочее, по зонам разделить и управлять ими. Мы даем деньги нашим предприятиям в виде субсидий. В идеале тогда мы должны создать нормальное предприятие, с понятным штатом. Опыт есть в соседних регионах. Это не значит, что через два дня или через полгода это нужно сделать. Сначала надо сделать аудит всех этих компаний, чтобы понимать, кто будет работать, что будет делать, понимать все системы», - сказал Армен Мнацаканян.

Это трудоемкий и длительный процесс, отметил депутат.

«Но к этому надо идти, надо опыт хороших регионов перенять, понять, сколько это будет стоить. Завтра, может, нам дадут условные 40 млрд. И что? Ничего не изменится, потому что мы не будем понимать, что делать. Мы сядем опять на одном месте ровно. Поэтому надо делать нормальную, можно сказать, арифметику, делать нормальную концепцию и двигаться вперед. С таким положением, как сегодня, мы далеко не уйдем», - подытожил парламентарий. 

Смотрите также

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей

0

Напомним, проблемы отопления стали темой «парламентского часа» в Псковском областном Собрании депутатов 26 февраля.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026