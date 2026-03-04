Региону нужны две государственные теплоснабжающие организации — Армен Мнацаканян

Создать два региональных госпредприятия на севере и юге, которые займутся наведением порядка в сфере теплоснабжения, предложил депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПЛН FM, комментируя проблемы в сфере ЖКХ Псковской области.

«Один из вариантов предложу: все-таки создать теплоснабжающую организацию на севере и на юге. Скажем, в Пскове и в Великих Луках. А вот то, что там внутри будет, например, Опочка, все прочее, по зонам разделить и управлять ими. Мы даем деньги нашим предприятиям в виде субсидий. В идеале тогда мы должны создать нормальное предприятие, с понятным штатом. Опыт есть в соседних регионах. Это не значит, что через два дня или через полгода это нужно сделать. Сначала надо сделать аудит всех этих компаний, чтобы понимать, кто будет работать, что будет делать, понимать все системы», - сказал Армен Мнацаканян.

Это трудоемкий и длительный процесс, отметил депутат.

«Но к этому надо идти, надо опыт хороших регионов перенять, понять, сколько это будет стоить. Завтра, может, нам дадут условные 40 млрд. И что? Ничего не изменится, потому что мы не будем понимать, что делать. Мы сядем опять на одном месте ровно. Поэтому надо делать нормальную, можно сказать, арифметику, делать нормальную концепцию и двигаться вперед. С таким положением, как сегодня, мы далеко не уйдем», - подытожил парламентарий.

Напомним, проблемы отопления стали темой «парламентского часа» в Псковском областном Собрании депутатов 26 февраля.