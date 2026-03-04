 
ЖКХ

В «Экогрупп» псковичам напомнили о смене срока оплаты за вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» обращает внимание жителей Пскова и области на важное изменение в порядке оплаты коммунальных услуг. С 1 марта вступил в силу новый срок внесения платы за все коммунальные услуги, включая услугу «Обращение с ТКО».

Изображение: ООО «Экогрупп»

Теперь крайний срок оплаты квитанции — 15‑е число месяца, следующего за расчётным. Изменение обусловлено обновлениями в действующем законодательстве.

Представители компании просят псковичей учесть нововведение при планировании платежей, чтобы избежать возможных недоразумений и просрочек.

