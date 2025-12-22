ЖКХ

Директор «Псковских тепловых сетей»: Я теперь понимаю, что нам по плечу

В новом выпуске программы «Обратный отсчёт», вышедшей на волнах ПЛН FM (102.6 FM), директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов подвёл итоги работы предприятия в 2025 году. Он отметил, что несмотря на ряд сложностей, год прошёл удачно и предприятие выполнило все ранее намеченные планы.

По словам Игоря Максимова, объем выполненных работ оказался значительным. В развитие главных активов предприятия — котельных и теплотрасс — вложили почти 800 миллионов рублей, что значительно превысило показатели прошлых лет.

«Такое финансирование обеспечили администрация города Пскова и правительство Псковской области. Благодаря этому завершили масштабную замену теплотрассы большого диаметра на улице Рокоссовского, установили новый котёл на котельной по улице Генерала Маргелова, а также построили заново котельную северо-восточного промышленного узла (СВПУ), которая обслуживает около 40% тепловой нагрузки города», - рассказал гость студии.

По его словам, этот объект СВПУ пришлось демонтировать и восстановить в рекордно короткие сроки — за девять месяцев.

Помимо крупных инвестиций, предприятие самостоятельно, за счёт собственных средств, заменило почти восемь километров тепловых сетей и завершило капитальный ремонт 20-й котельной и котельной на Ленинградском шоссе (16-й школы), сообщил директор «Псковских тепловых сетей».

Котельная на Ленинградском шоссе является последней угольной котельной в Пскове. Игорь Максимов подчеркнул: «Я думаю, что в следующем году приблизительно в апреле мы будем свидетелями закрытия последней угольной котельной в городе».

Смотрите также Продолжается модернизация котельной псковской школы №16

Говоря о реализованных проектах, Игорь Максимов отметил, что коллектив предприятия продемонстрировал высокий профессионализм и способность справляться с серьёзными вызовами. «Я выражал оптимизм, хотя внутри был мандраж, но всё сложилось так, как должно быть. Коллектив доказал и профессиональную, и организационную пригодность. Я теперь понимаю, что нам по плечу», - сказал гость студии.