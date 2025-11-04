Псковcкая обл.
Завершается строительство «Надвратного дома»
ЖКХ

Продолжается модернизация котельной псковской школы №16

07.11.2025 18:08|ПсковКомментариев: 0

Модернизация котельной школы №16 в Пскове продолжается, сообщили в группе «ВКонтакте» «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Псковские тепловые сети»

На этой неделе «Псковские тепловые сети» достигли важного этапа в модернизации котельной школы №16. «Как известно, проект реализуется собственными силами нашего коллектива, обеспечивая регулярность и систематичность проводимых работ. Благодаря этому удается поддерживать бесперебойность всего процесса реконструкции, минимизируя возможные паузы и ускоряя завершение работ», — написали «Псковские тепловые сети».

При подъезде к объекту заметна специальная техника, занимающаяся благоустройством территории. После масштабных ремонтных работ остается много строительного мусора, который убирают для поддержания чистоты и соответствия санитарным нормам. Уборка и вывоз отходов становятся сопутствующими работами, необходимыми для успешного завершения каждого этапа реконструкции.

Внутри котельной специалисты службы контрольно-измерительных приборов устанавливают и подключают щиты управления оборудованием. Этот этап является ключевым для автоматизации процессов котла: управление температурой, контроль состояния оборудования и поддержание оптимальной производительности котлоагрегатов.

 
 
 

В ближайшее время «Псковские тепловые сети» займутся настройкой управляющих программ и проверкой исправности датчиков, регулирующей арматуры и насосов.

Отдельно стоит отметить прогресс в монтаже дымовых труб. Правильная организация отвода продуктов сгорания критически важна для эффективной и безопасной работы всех трех установленных котлоагрегатов. Каждая труба состоит из сборных сегментов, которые монтируют на строительной площадке.

Для надежной фиксации труб специалисты применяют металлические опоры и стальные кронштейны, которые предотвращают колебания конструкций при сильном ветре.

Источник: Псковская Лента Новостей
