Правительство и парламент готовят меры по ужесточению ответственности для игроков ТКО

Правительство и парламент готовят меры по ужесточению ответственности для игроков рынка твердых коммунальных отходов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос об итогах мусорной реформы. По его словам, вопрос стихийных и незаконных свалок всегда был и будет чувствительным, потому что касается абсолютно всех.

«Ведь реформа обращения с отходами начинается с чистой контейнерной площадки у наших домов. Понимая это, выстраиваем работу по всей цепочке. Так, в случае сбоев есть возможность увидеть, где именно они произошли. Для этого, например, контейнерные площадки оснащаются средствами фото- и видеофиксации. Кроме того, вместе с Госдумой и Советом Федерации работаем в плоскости совершенствования законодательной базы. Ведь, с одной стороны, надо повышать ответственность игроков рынка, с другой — создавать базу для более качественной работы всех сторон этого процесса», — пояснил вице-премьер.

По его словам, еще с 2024 года на площадке отдельного штаба правительства вместе с главами регионов вырабатываются решения для устранения проблем в сфере обращения с отходами.