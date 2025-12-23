ЖКХ

Почти 7 тысяч домовладений подключили к «голубому» топливу с начала догазификации – Андрей Козлов

О текущих итогах программы догазификации Псковской области в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

«Вопрос догазификации острый и касается большого количества людей. Я всегда говорю, можно иногда некоторые вопросы смотреть по их подходу. Если три года назад мы четыре раза организовывали парламентские часы по данному вопросу, то в этом году один раз всего. Просто чтобы "сверить часы"», – сказал Андрей Козлов.

По его словам, депутаты всегда в курсе актуальных показателей по данной программе – каждый месяц «Газпром межрегионгаз Псков» присылает точные сводки.

«С "Газпромом", с Антоном Михайловичем (Дымовым – генеральным директором «Газпром межрегионгаз Псков» – прим. ред.) у нас налажено взаимодействие и исполняются постановления, принятые два года назад, по которым до 10 числа каждого месяца приходит оперативная сводка, с четкими позитивными, где-то негативными показателями. Но они конкретные не только по масштабам области, но и отдельные по муниципальным округам, чтобы депутаты могли работать, это было наше требование», – добавил гость студии.

Далее парламентарий привел цифры, которые имеются у профильного комитета Псковского областного Собрания депутатов.

«Цифры хорошие. Антон Михайлович ранее говорил, что в этом году хотим 3000 домовладений газифицировать. Оказывается, Антон Дымов реалист, у меня есть сводка, на 1 декабря есть данные. Не газифицировали более 30 тысяч домовладений в 162 населенных пунктах. На 1 декабря подано 23 614 заявок, из них принято в работу 20 333, отклонено 3 276 по тем или иным обстоятельствам. Исполнено до границ земельных участков 16 000, пусков газа выполнено 6974 с начала программы газификации. За 2025 год, на 1 декабря, в 2724 домовладениях выполнен пуск газа. Антон Михайлович свое слово держит», – подытожил Андрей Козлов.