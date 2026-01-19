Новый директор котельной приступил к работе в гдовском посёлке Смуравьёво-2

Гдовский муниципальный округ постепенно справляется с трудностями, возникшими в посёлке Смуравьёво-2. О мерах, принятых для стабилизации ситуации с теплоснабжением, в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказала глава округа Вера Алексеева.

Фото: Вера Алексеева / Telegram-канал

По словам руководителя муниципалитета, ключевой проблемой была нехватка персонала и ресурсов на местной котельной. На сегодняшний день удалось добиться существенного прогресса: «Мы нашли руководителя, и директор уже приступил к своим должностным обязанностям. Топлива сейчас на котельной достаточное количество — и угля, и дров. Берёза, осина — всё хорошего качества».

Значительно продвинулась работа по укомплектованию штата котельной. Как отметила Вера Алексеева, из четырёх требуемых кочегаров уже найдены двое.

«Плюсом сформировали бригаду кольщиков дров. В неё вошли четыре человека. Это дополнительная бригада, которая ежедневно с понедельника по пятницу теперь у нас работает на кочегарке и заготавливает дрова», - подчеркнула глава округа.

В настоящее время прокуратура проводит следственные действия. По итогам будет принято окончательное решение по ситуации. Вера Алексеева выразила надежду, что все предпринятые меры обеспечат жителям посёлка комфортное проживание в холодное время года: «Очень надеюсь, что у всех жителей посёлка будет тепло».

Ранее жители посёлка Смуравьёво-2 били тревогу из-за проблем с отоплением.

По распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в посёлке провели комплексную служебную проверку. По информации областной прокуратуры, на сегодняшний день перебои при подаче отопления в поселке Смуравьёво-2 ликвидированы.