 
ЖКХ

Перебои при подаче отопления в гдовском поселке Смуравьево-2 ликвидированы

Перебои при подаче отопления в поселке Смуравьево-2 Гдовского округа ликвидированы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области. 

Скриншот и видео: прокуратура Псковской области

На особом контроле органов прокуратуры области продолжает оставаться сфера бесперебойного обеспечения теплом жилых домов и социально значимых объектов.

В ходе рабочей поездки в Гдовский муниципальный округ начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгения Конюхова провела проверку эксплуатации котельной в поселке Ямм. В действиях обслуживающей организации выявлены нарушения требований законодательства, создающие риск перебоев теплоснабжения.

Ранее выявленная проблема с подачей отопления в поселке Смуравьево-2 на данный момент устранена. Работа по восстановлению бесперебойной работы системы теплоснабжения завершена.

«К виновным должностным и юридическим лицам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования для незамедлительного устранения недостатков и недопущения подобных фактов в будущем», - уточнили в прокуратуре.

