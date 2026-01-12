Комплексную проверку проведут по ситуации с отоплением в посёлках Заплюсье и Смуравьёво-2

На первом в 2026 году рабочем совещании обсудили кризисные ситуации в посёлках Заплюсье Плюсского округа и Смуравьёво‑2 Гдовского округа, возникшие в период каникул из‑за сбоев в работе коммунальной инфраструктуры. По обоим объектам в планируется провести комплексную служебную проверку, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram‑канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Глава региона подчеркнул, что корень проблем — в недостаточной вовлечённости местных властей: «Обе истории объединяет важный момент: проблемы возникают в первую очередь там, где недостаточно включены главы и команды муниципалитетов. За время каникул лично получил не десятки, а сотни обращений от жителей и был вынужден в ручном режиме решать вопросы, которые муниципалитеты обязаны были предусмотреть и закрыть заранее — даже не осенью, а ещё летом».

По словам губернатора, после подключения спецпредставителей правительства ситуация начала меняться: температура в квартирах постепенно повышается. Однако темпы решения вопросов, по оценке Михаила Ведерникова, говорят о том, что проблемы можно было устранить заблаговременно.

«Процесс идёт не быстро, но результат есть. А значит, технически всё можно было сделать и раньше — вопросы решаемы», - подчеркнул глава региона.

Сейчас приоритетная задача — не просто ликвидировать последствия, а выявить причины сбоев. Для этого планируется провести комплексную служебную проверку, чтобы установить, на каком этапе произошли недоработки, и выработать системные решения, исключающие повторение подобных ситуаций.

Губернатор также обозначил принцип взаимодействия с муниципалитетами: «Мы готовы помогать каждому муниципалитету, но не работать за местные администрации. Наша задача — не подменять, а усиливать: подсказывать, сопровождать, поддерживать».

Уже завтра состоится отдельное совещание с главами муниципалитетов. На нём руководители, которые недостаточно эффективно отработали в выходные дни, представят свои объяснения.

Ранее жители гдовского поселка Смуравьёво рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться при отсутствии отопления.

Также напомним, возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье.