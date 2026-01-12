Гнилые дрова, мокрые стены и черная плесень: жители гдовского поселка Смуравьёво жалуются на холод в квартирах

Жители посёлка Смуравьёво, расположенного в Гдовском муниципальном округе, обращаются за помощью из-за проблем с отоплением. Как сообщили Псковской Ленте Новостей гдовичи, уже много лет в зимний период температура в жилых домах не соответствует нормам и держится на уровне 12–15 градусов.

«Это создаёт некомфортные условия для проживания, особенно для пожилых людей. Обращения в местную прокуратуру и органы власти не приводят к решению вопроса. Известно, что теплотрасса находится в ненадлежащем состоянии и не выдерживает рабочего давления. Кроме того, кочегарка испытывает недостаток качественного топлива, из-за чего приходится использовать влажные и гнилые дрова для отопления», - заявили гдовичи.

По их словам, жители, особенно пожилые, вынуждены использовать альтернативные источники тепла, такие как газовые плиты, обогреватели и тепловые вентиляторы.

«В квартирах мокрые стены и чёрная плесень, что вызывает обеспокоенность и требует принятия мер», - подчеркнули гдовичи.

Особое внимание они уделили тому, что теплоснабжающая компания закупает древесину ненадлежащего качества, а подрядчики отказываются от сотрудничества из-за значительных долгов муниципального предприятия «Смуравьёво».

«Котельная работает на дровах, но из-за состояния теплотрассы тепло теряется. Дрова заготавливаются некачественные, влажные и гнилые, а канализация на первом этаже зимой замерзает. В посёлке живут старики, дети, военнослужащие, участники СВО и обычные граждане. В таких условиях отключение электричества может привести к серьёзным последствиям. Куда обращаться, чтобы наши проблемы были услышаны?» - сетуют местные жители.