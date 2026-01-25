Плата за холодную воду без счетчика для россиян увеличится в два раза

Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент увеличили вдвое, следует из документов правительства.

Согласно документам, корректировки внесли в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.

Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле, которая учитывает количество жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5, пишет РИА Новости.

Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до трех. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.