Из-за обновления сетей в Писковичах возможны локальные отключения водоснабжения

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова вместе с первым заместителем главы администрации Артемом Ивановым совершила рабочую поездку в Писковичи на место проведения работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения. В ходе встречи они пообщались с представителем субподрядной организации, указали на отставание от графика производства работ и призвали усилить темп. Об этом глава сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По словам главы муниципалитета, в настоящее время исполнитель работ выполняет «проколы» у №13 и №14 домов вдоль набережной реки Великой и готовит участок к «проколу» от дома №9 до дома №2. Выполнение работ по технологии возможно в зимний период.

Трубы монтируются методом бестраншейной прокладки.

Наталья Федорова также отметила, что у действующего водопровода значительная степень износа, что создает риск возникновения аварийных ситуаций.

«Модернизация проводится за счет федеральных средств в размере без малого 44 миллиона рублей для улучшения качества водоснабжения. В ходе производства работ будут частичные локальные отключения водоснабжения, о времени которых МУП «Колхоз имени «Залита» будет информировать жителей», - предупредила глава муниципалитета.