Безопасный газ. ЛОНГРИД

Газ — наиболее экономичное топливо, но газовое оборудование может быть опасным, если не следить за его состоянием. Даже небольшая утечка может привести к серьёзным последствиям. Поэтому важной мерой безопасности является проверка газового оборудования. Регулярные проверки помогают выявить потенциальные риски и предотвращают трагедии.

О том, каковы сроки эксплуатации газового оборудования, когда его нужно менять, как часто проводятся проверки, нужно ли платить за эти услуги и как отличить газовика от мошенника, рассказал Псковской Ленте Новостей главный инженер-первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов. Подробности — в нашем лонгриде.