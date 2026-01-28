 
ЖКХ

Проблему взыскания задолженностей за коммунальные услуги подняли депутаты Псковской области

Системную проблему взыскания просроченных долгов за жилищно-коммунальные услуги обсудили члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Заседание прошло накануне январской сессии под председательством Андрея Козлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Поводом стало обращение депутатов Хабаровского края в Правительство РФ с предложением снизить государственные пошлины для организаций ЖКХ при обращении в суды за взысканием задолженностей.

Андрей Козлов напомнил, что год назад госпошлина при подаче заявления о вынесении судебного приказа по долгам до 10 тысяч рублей выросла в 10 раз – с 200 до 2 тысяч рублей. Это создало экономический барьер для взыскания долгов и вызвало системные трудности для отрасли.

«Особенно остро это затрагивает массовые долги с невысокой индивидуальной суммой, но значительные в совокупности. Решение об обращении в суд теперь напрямую зависит от соразмерности долга и судебных издержек», - констатировал депутат.

 

По данным Андрея Козлова, совокупная задолженность населения Псковской области за коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, превысила 2 млрд рублей. Врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева подтвердила эту цифру и наличие проблемы с взысканием из-за несоразмерных издержек.

Депутат отметил, что сложившаяся ситуация формирует у неплательщиков ощущение безнаказанности, подрывает платёжную дисциплину и ухудшает и без того непростое финансовое положение предприятий ЖКХ.

«Задолженность растёт, а механизмы её эффективного взыскания становятся менее доступными», - резюмировал парламентарий и предложил поддержать обращение хабаровских коллег о снижении пошлин для организаций ЖКХ.

Члены комитета единогласно поддержали это решение.

