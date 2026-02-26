Андрей Михайлов: Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров?

Можно подумать над единой диспетчерской, аварийными централизованными бригадами в сфере ЖКХ, такую позицию высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Андрей Михайлов в ходе «парламентского часа» по теме теплоснабжения 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Знаете, нам трудно, общаясь с главами, с директорами предприятий, рассказать, как им выживать, когда счета арестованы, людей нет, зарплаты маленькие, в тариф она не включается, МРОТ растет. Я понимаю, что мы тоже должны в этом участвовать. Вы знаете, что и директора и главы районов предлагают свои мысли? Да, может, быть они острые и не совсем удобные разным округам, это я сейчас говорю, что стоимость Гкал/час, которая в Острове, в два раза выше, чем в Пскове», - сказал Андрей Михайлов.

Депутат подчеркнул: этот вопрос когда-то необходимо будет поднимать. «Понятно, что мы этот узел сразу не разрубим и не приравняем, но об этом надо говорить в том числе, чтобы мы доносили это населению. Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров, чтобы не каждое предприятие закупалось, опять же, с арестованных счетов? Кому-то везут мокрую щепу, кому-то не мокрую. Мы же с мусором определились, что есть север и юг, возим в Остров. И ничего страшного. Да, логистика неудобная, но что поделать? Тоже самое можно сделать и тут, я думаю. Можно подумать над единой диспетчерской, аварийными централизованными бригадами. Но это надо обсуждать, чтобы мы потом могли доносить это населению», - заключил он.