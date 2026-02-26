 
ЖКХ

Андрей Михайлов: Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров?

0

Можно подумать над единой диспетчерской, аварийными централизованными бригадами в сфере ЖКХ, такую позицию высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Андрей Михайлов в ходе «парламентского часа» по теме теплоснабжения 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Знаете, нам трудно, общаясь с главами, с директорами предприятий, рассказать, как им выживать, когда счета арестованы, людей нет, зарплаты маленькие, в тариф она не включается, МРОТ растет. Я понимаю, что мы тоже должны в этом участвовать. Вы знаете, что и директора и главы районов предлагают свои мысли? Да, может, быть они острые и не совсем удобные разным округам, это я сейчас говорю, что стоимость Гкал/час, которая в Острове, в два раза выше, чем в Пскове», - сказал Андрей Михайлов.

Депутат подчеркнул: этот вопрос когда-то необходимо будет поднимать. «Понятно, что мы этот узел сразу не разрубим и не приравняем, но об этом надо говорить в том числе, чтобы мы доносили это населению. Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров, чтобы не каждое предприятие закупалось, опять же, с арестованных счетов? Кому-то везут мокрую щепу, кому-то не мокрую. Мы же с мусором определились, что есть север и юг, возим в Остров. И ничего страшного. Да, логистика неудобная, но что поделать? Тоже самое можно сделать и тут, я думаю. Можно подумать над единой диспетчерской, аварийными централизованными бригадами. Но это надо обсуждать, чтобы мы потом могли доносить это населению», - заключил он.  

Прокомментировать
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей

Игорь Шатурный: Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями

Андрей Михайлов: Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров?
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Михайлов Андрей Владимирович

Михайлов Андрей Владимирович

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026