 
ЖКХ

Грядущие изменения тарифов на электроэнергию обсудили в псковском парламенте

0

Грядущие изменения тарифов на электроэнергию обсудили депутаты Псковского областного Собрания с министром тарифов и энергетики Псковской области Еленой Пилипенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента. 

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Дмитрий Михайлов поинтересовался, почему в Псковской области тарифы выше, чем у регионов-соседей.

«Вопрос. Изучая тарифы с разбивкой по ставкам и сравнивая с тарифами наших соседей, получается, что у нас тарифы выше, чем в Новгороде, Смоленске и Ленобласти», - заметил Дмитрий Михайлов.

«Да, такое может быть, не нужно сравнивать с соседями. У нас разная начинка регулирования. Тот же Новгород: есть крупные потребители, у нас такие отсутствуют. Подход, конечно, отличается. Цифры не могут быть одинаковыми», - ответила Елена Пилипенко.

Депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Владимир Кузь уточнил, будет ли носить новая методика от Федеральной антимонопольной службы рекомендательный характер, либо обязательный.

«Сейчас ФАС разрабатывает методику и будет снижен порог с 1700 кВт до 300. Это будет носить рекомендательный характер или обязательный? Мы с вами недавно обсуждали, когда был установлен минимальный порог, который потом подняли. Обязательно ли будет 300?» - спросил Владимир Кузь.

Смотрите также

Льготные тарифы на электроэнергию для села в Псковской области поэтапно отменят

0

«Это будет обязательно. Любая методика утверждается и обязательна к выполнению. На рассмотрение к нам она не поступала. Мы просто знаем, что это будет. Смотря на то, как мы сейчас применяем нынешнюю методику, скорее всего, какие-то коэффициенты будут, но пока не могу сказать четко. Есть политика, что за электричество нужно платить столько, сколько оно стоит. В течение 5 лет мы должны прийти к другому диапазону. Сейчас среднее потребление по области такое», - пояснила Елена Пилипенко.

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак попросил уточнить конкретную цифру по очереди на технологическое присоединение к электросетям.

«У меня вопрос уточняющего характера. Очередь на техприсоединение со стороны частников составляет более 4 тысяч. А точную цифру назовите, пожалуйста. Каждый вовремя неподключенный дом – это большая проблема», - сказал Олег Брячак.

«Сейчас – это порядка 4 тысяч договоров. Точной цифры у меня нет», - ответила министр.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковского областного Собрания

Михайлов Дмитрий Юрьевич

Михайлов Дмитрий Юрьевич

Депутат Псковского областного Собрания

Кузь Владимир Васильевич

Кузь Владимир Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Пилипенко Елена Викторовна

Пилипенко Елена Викторовна

Министр тарифов и энергетики Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026