Грядущие изменения тарифов на электроэнергию обсудили в псковском парламенте

Грядущие изменения тарифов на электроэнергию обсудили депутаты Псковского областного Собрания с министром тарифов и энергетики Псковской области Еленой Пилипенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Дмитрий Михайлов поинтересовался, почему в Псковской области тарифы выше, чем у регионов-соседей.

«Вопрос. Изучая тарифы с разбивкой по ставкам и сравнивая с тарифами наших соседей, получается, что у нас тарифы выше, чем в Новгороде, Смоленске и Ленобласти», - заметил Дмитрий Михайлов.

«Да, такое может быть, не нужно сравнивать с соседями. У нас разная начинка регулирования. Тот же Новгород: есть крупные потребители, у нас такие отсутствуют. Подход, конечно, отличается. Цифры не могут быть одинаковыми», - ответила Елена Пилипенко.

Депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Владимир Кузь уточнил, будет ли носить новая методика от Федеральной антимонопольной службы рекомендательный характер, либо обязательный.

«Сейчас ФАС разрабатывает методику и будет снижен порог с 1700 кВт до 300. Это будет носить рекомендательный характер или обязательный? Мы с вами недавно обсуждали, когда был установлен минимальный порог, который потом подняли. Обязательно ли будет 300?» - спросил Владимир Кузь.

«Это будет обязательно. Любая методика утверждается и обязательна к выполнению. На рассмотрение к нам она не поступала. Мы просто знаем, что это будет. Смотря на то, как мы сейчас применяем нынешнюю методику, скорее всего, какие-то коэффициенты будут, но пока не могу сказать четко. Есть политика, что за электричество нужно платить столько, сколько оно стоит. В течение 5 лет мы должны прийти к другому диапазону. Сейчас среднее потребление по области такое», - пояснила Елена Пилипенко.

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак попросил уточнить конкретную цифру по очереди на технологическое присоединение к электросетям.

«У меня вопрос уточняющего характера. Очередь на техприсоединение со стороны частников составляет более 4 тысяч. А точную цифру назовите, пожалуйста. Каждый вовремя неподключенный дом – это большая проблема», - сказал Олег Брячак.

«Сейчас – это порядка 4 тысяч договоров. Точной цифры у меня нет», - ответила министр.