 
ЖКХ

Крупную аварию на водоводе ликвидируют на улице Ижорского Батальона в Пскове

0

Утром 30 января в районе улицы Ижорского Батальона в Пскове началась ликвидация аварии на магистральном водоводе, произошедшей из-за несогласованных земляных работ подрядной организации. Специалисты муниципального предприятия «Горводоканал» работают на месте прорыва, чтобы как можно скорее восстановить нормальное водоснабжение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Видео: «Горводоканал»

По предварительной информации, около 10.00 в районе улицы Ижорского Батальона произошла крупная авария на магистральном водоводе, допущенная подрядной организацией «1-ой башенной компании», осуществляющей прокладку линий связи. Утверждается, что работы проводились без соответствующего согласования.

В настоящее время аварийными бригадами «Горводоканала» принимаются все возможные меры по локализации аварийной ситуации.

«В связи с повреждением водовода возможны перебои с водоснабжением в районе Овсищ и дальнего Завеличья, а также понижение давления на водопроводных сетях города Пскова до окончания восстановительных работ», - отметили на предприятии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026