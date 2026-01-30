Крупную аварию на водоводе ликвидируют на улице Ижорского Батальона в Пскове

Утром 30 января в районе улицы Ижорского Батальона в Пскове началась ликвидация аварии на магистральном водоводе, произошедшей из-за несогласованных земляных работ подрядной организации. Специалисты муниципального предприятия «Горводоканал» работают на месте прорыва, чтобы как можно скорее восстановить нормальное водоснабжение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Видео: «Горводоканал»

По предварительной информации, около 10.00 в районе улицы Ижорского Батальона произошла крупная авария на магистральном водоводе, допущенная подрядной организацией «1-ой башенной компании», осуществляющей прокладку линий связи. Утверждается, что работы проводились без соответствующего согласования.

В настоящее время аварийными бригадами «Горводоканала» принимаются все возможные меры по локализации аварийной ситуации.

«В связи с повреждением водовода возможны перебои с водоснабжением в районе Овсищ и дальнего Завеличья, а также понижение давления на водопроводных сетях города Пскова до окончания восстановительных работ», - отметили на предприятии.