Утечку на водоводе на улице Ижорского Батальона в Пскове локализовали без отключения потребителей

Аварийная утечка на магистральном водоводе в районе улицы Ижорского Батальона, по данным на 11:20 30 января, успешно локализована без отключения абонентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Горводоканал».

Спасателям и коммунальщикам удалось стабилизировать ситуацию, сохранив подачу воды в дома. В настоящее время ведутся восстановительные работы по ремонту повреждённого участка трубопровода.

Напомним, авария произошла из-за несогласованных земляных работ подрядной организации, прокладывавшей линии связи.