Почти 50 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют «Личный кабинет»

Сервисом «Личный кабинет» пользуются около 50 тысяч жителей Псковской области. За 2025 год количество абонентов «Газпром межрегионгаз Псков», кто использует электронный сервис, увеличилось на пять тысяч. За этот же период через «Личный кабинет» пользователи совершили платежи на общую сумму более 102,1 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В электронном сервисе каждый абонент может сообщать показания счетчика, платить за потребленный газ без комиссии, формировать электронные квитанции за любой период. Есть возможность одновременно подключить лицевые счета своих родственников и помогать им осуществлять все необходимые операции. Также «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендует использовать сервис «Личный кабинет», как бесконтактный формат общения с газовой компанией по любому вопросу газоснабжения.