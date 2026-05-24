 
ЖКХ

Плановые отключения электричества пройдут в Островском округе на следующей неделе

0

Плановые отключения электроэнергии пройдут в нескольких населённых пунктах Островского муниципального округа на следующей неделе, сообщили в пресс‑службе администрации округа.

Отключения пройдут:

С 25 мая 9:00 до 30 мая 17:00 (с включением на ночь) - деревня Загорье, деревня Сонино, деревня Захново, деревня Сигорицы, деревня Белое, деревня Белое, деревня Мухи, деревня Владимирец (Федурково), деревня Садки, Сигорицы (Бараны).

С 25 мая 8:00 до 30 мая 17:00 (с включением на ночь) - деревня Тимохново, деревня Федурково.

26 мая 8:00 до 30 мая 17:00 - деревня Шики.

27 мая 8:00 до 30 мая 17:00 - улица Ветеранов Войны.

29 мая 8:00 до 30 мая 17:00 - улица Комсомольская, улица Урицкого, улица 1 Мая.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», - отметили в администрации.

Жители также могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026