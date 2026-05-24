Плановые отключения электричества пройдут в Островском округе на следующей неделе

Плановые отключения электроэнергии пройдут в нескольких населённых пунктах Островского муниципального округа на следующей неделе, сообщили в пресс‑службе администрации округа.

Отключения пройдут:

С 25 мая 9:00 до 30 мая 17:00 (с включением на ночь) - деревня Загорье, деревня Сонино, деревня Захново, деревня Сигорицы, деревня Белое, деревня Белое, деревня Мухи, деревня Владимирец (Федурково), деревня Садки, Сигорицы (Бараны).

С 25 мая 8:00 до 30 мая 17:00 (с включением на ночь) - деревня Тимохново, деревня Федурково.

26 мая 8:00 до 30 мая 17:00 - деревня Шики.

27 мая 8:00 до 30 мая 17:00 - улица Ветеранов Войны.

29 мая 8:00 до 30 мая 17:00 - улица Комсомольская, улица Урицкого, улица 1 Мая.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», - отметили в администрации.

Жители также могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.