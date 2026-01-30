Суд заменил штраф на предупреждение псковской управляющей компании

Суд заменил административный штраф в размере 125 000 рублей, назначенный ООО «Район одиннадцать плюс» за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статья 14.1.3 КоАП РФ на предупреждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.



Фото: Арбитражный суд Псковской области

По обращениям граждан, проживающих по адресам: улица Леона Поземского, дом 126 и дом №34 по улице Труда в городе Пскове, по вопросу содержания общего имущества и некачественного предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Министерством регионального контроля и надзора Псковской области проведена выездная проверка, по результатам которой установлен факт ненадлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном доме №34 - ненадлежащее содержание фасада, №126 – ненадлежащее предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению (температура воды в ванной комнате составила +17 °С, в кухне +15°С, вместо +60 °С).

Постановлением Министерства общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статья 14.1.3 КоАП РФ, обществу назначено наказание в виде штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, то есть в размере половины минимального - 125 000 рублей.



Не согласившись с данным постановлением в части наличия вины в действиях общества, а, следовательно, наличия состава административного правонарушения и вида назначенного наказания, управляющая компания обратилась в суд.



Суд при рассмотрении дела пришел к выводу о наличии в действиях общества состава и события административного правонарушения. Кроме того, работы, невыполнение которых вменяется обществу в оспариваемом постановлении, относятся к работам, обеспечивающим нормативные условия для проживания и направленные на поддержание надлежащего содержания общего имущества.

Вместе с тем, учитывая, что вмененное обществу административное правонарушение было совершено им впервые, а также отсутствие доказательств причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, устранение выявленных нарушений, суд пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае положений части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ и замене штрафа на предупреждение.



Решение от 28 января 2026 года.