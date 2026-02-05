В ГД предложили дать рассрочку оплаты отопления для части граждан

Ввести механизм рассрочки оплаты отопления для социально уязвимых категорий граждан предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

«Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей», - сказано в письме.

По мнению автора, установление такого механизма позволит обеспечить соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости, пишет РИА Новости. Отмечается, что при этом сохраняется право граждан в любой момент полностью оплатить услугу без ограничений.