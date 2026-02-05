Две новые площадки для сбора ТКО появятся в Пскове и в Борисовичах

Две новые площадки для вывоза твердых коммунальных отходов появятся в Пскове и в Псковском округе с 6 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

С площадки по адресу: город Псков, улица Линейная, 87 (заглубленная установка) вывоз осуществляется будет в пятницу еженедельно.

Вторая площадка расположена в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа на улице Дмитрия Яковлева, 8 (заглубленная установка). Вывозить мусор будут по понедельникам и пятницам еженедельно.

Со всеми актуальными графиками вывоза ТКО можно ознакомиться по ссылке.