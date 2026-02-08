 
ЖКХ

Подачу электроэнергии временно приостановят в Новосокольническом округе

0

Плановые отключения электроэнергии произведут в Новосокольническом муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

9 февраля с 9:00 до 17:00 электричество отключат в деревнях: Окни (частично - 3 дома), Ломыгино, Толкачево, Бабино, Новоселки, Отрадное, Петровщина. 10 февраля с 9:00 до 17:00 - в деревне Русаново.

11 февраля с 9:00 до 17:00 отключения произойдут - в деревнях: Захарино, Олохово, Житово, Золотково, Спичино, СНТ Флора, Медик, Восход, Заря, Плаи.

13 февраля с 9:00 до 16:00 электричество пропадет в городе Новосокольники на улицах Тракторная полностью (котельная №1, Агроснаб, ИП Чибисов, РОСТ, в/н башня), Загородная (частично, частные дома).

«Приносим извинения за доставленные вынужденные неудобства», - отметили в администрации.

Напомним, что отключения также произойдут в Новоржевском муниципальном округе.

