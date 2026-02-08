 
ЖКХ

Плановые отключения электроэнергии произведут в Новоржевском округе

0

Плановые отключения электроэнергии произойдут на территории Новоржевского муниципального округа  с 9 по 15 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

«Уважаемые жители округа! С 9 по 15 февраля на территории Новоржевского муниципального округа будет проводиться плановое отключение электроэнергии», - сообщили в администрации.

Отключения произойдут в следующих населенных пунктах:

  • С 10 по 11 февраля - деревни Молчаново, Амелино, Кренево с 9:00 до 17:00.
  • С 9 по 13 февраля - в деревне Вишлево, с 9:00 до 17:00.

«Плановые работы проводятся для повышения надежности электроснабжения. Телефон «Горячей линии» 8-800-220-0-220», - добавили в администрации.

