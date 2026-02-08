Запах газа обнаружили в доме гдовского поселка Смуравьево-2

Сигнал о запахе газа во втором подъезде 11 дома поселка Смуравьево-2 Гдовского муниципального округа поступил в местную службу ЕДДС, сообщается в Telegram-канале главы округа Веры Алексеевой.

«На место сразу выехал Глава территориального отдела Добручинский Сергей Иванович Борнусов и мастер УК "Геста". На данный момент повреждения устранены. Завтра для проведения профилактических работ приедут специалисты ООО "ГАС 60"», - отметила Вера Алексеева.

В настоящее время ведутся работы по заключению договоров на обслуживание.

«На очередном собрании с жителями поселка, которое состоится 14 февраля в 18.00 в ДК, доложим об этих и других вопросах подробно. Приходите!» - добавила Вера Алексеева.