Вывоз ТКО с острова Залита в Псковском округе организуют на следующей неделе

Вывоз твердых коммунальных отходов с острова имени Залита в Псковском округе — удалённой межселенной территории в Талабском архипелаге — организуют на следующей неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото здесь и далее: администрация Псковского муниципального округа

В администрации отметили, что рабочая поездка на остров имени Залита Талабского архипелага в зимний сезон возможна только при помощи катера на воздушной подушке ГИМС МЧС России по Псковской области.

В последнюю поездку на борт катера помимо груза поднялись глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, специалисты администрации и руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Денис Кузнецов. Основная цель визита — обсудить вывоз твёрдых коммунальных отходов и наметить планы на летний сезон.

«Конечно, на следующей неделе организуем вывоз с островов. Будем вывозить своей спецтехникой, насколько у нас это получится сделать. Поедем маленькими автомобилями и, соответственно, вручную будем это все подбирать», - поделился Денис Кузнецов.
 

«Вывоз твердых коммунальных отходов с острова – всегда актуальная тема с учетом специфики местоположения этой территории нашего округа», - признали в администрации. 

Помимо этого, Наталья Федорова посетила на острове отделение «Почты России» и обсудила накопившиеся у населения вопросы. За пару часов работы официальные лица обошли практически весь остров, пообщались с местными жителями. 

