Власти Псковской области проведут стратегическую сессию по вопросам ЖКХ

Стратегическая сессия, посвящённая системным проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пройдет в Псковской области. Особый акцент будет сделан на ситуацию в посёлках Заплюсье и Смуравьёво-2, где в начале января были зафиксированы перебои с теплоснабжением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 5 февраля, принял участие в рабочем совещании прокуратуры Псковской области, посвященном наиболее острым вопросам прохождения отопительного сезона. Глава региона обратил внимание, что тема состояния ЖКХ и шаги по ее стабилизации неоднократно поднималась на федеральном уровне.

«Показывали графики и данные, обозначали необходимые на модернизацию средства. По многим наиболее критичным мероприятиям правительство России нас поддержало. В бюджетном послании ранее указывал объем поддержки: с 2019 года по различным программам, национальным проектам, по линии Фонда развития территорий, по инфраструктурным кредитам в модернизацию сферы привлечено порядка 20 млрд рублей. В этом году также реализуются мероприятия по модернизации ЖКХ», — выступил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что для качественной работы важна не только инфраструктура, но и комплексный подход к отрасли, серьезное отношение всех включенных в работу.

«На результативность сферы напрямую сказывается ответственность и профессионализм, погруженность руководителей муниципалитетов, организаций, местных команд в решении данных вопросов. В этой части есть над чем работать», — продолжил глава региона.

Особенно остро возникла проблема с обеспечением теплоснабжением населения и социально значимых объектов в начале января в поселке Заплюсье Плюсского округа и поселке Смуравьево-2 Гдовского округа. Эти ситуации рассмотрены в период новогодних праздников и на совещании губернатора сразу после. Кроме того, наиболее сложные вопросы сферы ЖКХ региона обсуждены на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований», а в ближайшее время этой же теме будет посвящена и стратегическая сессия по ЖКХ.

Прокурор Псковской области Андрей Мошков отметил, что совещание нацелено на поиски комплексного подхода к решению системных проблем в жилищно-коммунальной сфере.

«Проблема обеспечения теплоснабжения населения всегда является острой. Перебои с поставками тепла вызывают справедливое возмущение граждан, которым эта услуга оказывается. Органы государственной власти и местного самоуправления, прокуроры, контролирующие органы должны предпринимать все меры, чтобы соответствующие муниципальные образования качественно готовились к отопительному сезону, чтобы он проходил без значимых инцидентов с прекращением подачи тепла», — сказал Андрей Мошков.

Участие в совещании приняли руководители профильных исполнительных органов, представители регионального Ростехнадзора и Роспотребнадзора, областной прокуратуры, главы муниципальных образований и районные прокуроры. Была проанализирована текущая ситуация по оказанию услуг по теплоснабжению в муниципалитетах, принимаемые меры по ее стабилизации, сформирован комплекс действий, направленных на улучшение ситуации в отрасли.