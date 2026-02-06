Власти Псковской области проведут стратегическую сессию по вопросам ЖКХ

Стратегическая сессия, посвящённая системным проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пройдет в Псковской области. Особый акцент будет сделан на ситуацию в посёлках Заплюсье и Смуравьёво-2, где в начале января были зафиксированы перебои с теплоснабжением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 5 февраля, принял участие в рабочем совещании прокуратуры Псковской области, посвященном наиболее острым вопросам прохождения отопительного сезона. Глава региона обратил внимание, что тема состояния ЖКХ и шаги по ее стабилизации неоднократно поднималась на федеральном уровне.
Губернатор подчеркнул, что для качественной работы важна не только инфраструктура, но и комплексный подход к отрасли, серьезное отношение всех включенных в работу.
Особенно остро возникла проблема с обеспечением теплоснабжением населения и социально значимых объектов в начале января в поселке Заплюсье Плюсского округа и поселке Смуравьево-2 Гдовского округа. Эти ситуации рассмотрены в период новогодних праздников и на совещании губернатора сразу после. Кроме того, наиболее сложные вопросы сферы ЖКХ региона обсуждены на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований», а в ближайшее время этой же теме будет посвящена и стратегическая сессия по ЖКХ.
Прокурор Псковской области Андрей Мошков отметил, что совещание нацелено на поиски комплексного подхода к решению системных проблем в жилищно-коммунальной сфере.
Участие в совещании приняли руководители профильных исполнительных органов, представители регионального Ростехнадзора и Роспотребнадзора, областной прокуратуры, главы муниципальных образований и районные прокуроры. Была проанализирована текущая ситуация по оказанию услуг по теплоснабжению в муниципалитетах, принимаемые меры по ее стабилизации, сформирован комплекс действий, направленных на улучшение ситуации в отрасли.