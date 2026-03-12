 
«Горводоканал» Пскова готов к паводковому периоду

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» готово к паводковому периоду. Об этом производственные службы предприятия отчитались вчера в ходе ежемесячного совещания по итогам работы за февраль 2026 года.

11 марта прошло ежемесячное совещание с участием начальников отделов, служб и цехов, на котором были подведены основные итоги работы муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» за февраль.

В частности, цеха ОСВ и ОСК отчитались о готовности предприятия к паводковому периоду: были проведены все необходимые проверки работоспособности насосного и контрольно-измерительного оборудования.

Абонентская служба предприятия приняла за февраль более 14400 звонков от абонентов, было отмечено значительное увеличение поступивших звонков (+ 5000) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По информации Единой диспетчерской службы за февраль ремонтные бригады предприятия совершили более 400 аварийных выездов.

