Псковичам напомнили об ответственности за вмешательство в систему газоснабжения

В связи с участившимися случаями несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения «Газпром газораспределение Псков» обращает внимание пользователей газа на серьезные риски, связанные с самовольной установкой, заменой и ремонтом газовых приборов.

Согласно Правилам пользования газом, утвержденным постановлением правительства РФ 14.05.2013 № 410, осуществлять монтаж газового оборудования и проводить все работы, связанные с его эксплуатацией, могут только специалисты газораспределительной организации, напомнили в компании.

Самовольный и непрофессиональный монтаж газового оборудования нарушает герметичность системы, что может привести к утечке газа (рискам взрыва и отравления), также увеличивает нагрузку на сеть, это может стать причиной сбоев в работе оборудования, аварий на уровне дома или целого квартала и может привести к затоплению газопровода при некорректном подключении газового водонагревателя.

В течение 2025 года в зоне ответственности компании «Газпром газораспределение Псков» было выявлено несколько случаев самовольного вмешательства в систему газоснабжения, что привело к попаданию воды в газопровод. Такая ситуация происходит вследствие самостоятельной замены и подключения газового котла-водонагревателя (колонки), когда путают подвод воды и газа. Особенно опасна такая ситуация в условиях низких температур, когда вода внутри газовых труб может замерзнуть и серьезно повредить их, а сам нарушитель и жители всего дома (а иногда и нескольких близлежащих домов) могут остаться без воды и отопления.

«Газпром газораспределение Псков» напоминает, согласно статье 9.23 КоАП РФ, самовольная установка оборудования влечет административный штраф. Кроме того, поставщик газа вправе приостановить подачу газа до устранения нарушений и потребовать возмещения ущерба, причиненного системе газоснабжения.

В случае возникновения любой нештатной или подозрительной ситуации на газопроводе необходимо незамедлительно вызвать аварийную газовую службу по номеру: 104 или 112.