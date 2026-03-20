 
ЖКХ

Псковичам напомнили об ответственности за вмешательство в систему газоснабжения

0

В связи с участившимися случаями несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения «Газпром газораспределение Псков» обращает внимание пользователей газа на серьезные риски, связанные с самовольной установкой, заменой и ремонтом газовых приборов.

Согласно Правилам пользования газом, утвержденным постановлением правительства РФ 14.05.2013 № 410, осуществлять монтаж газового оборудования и проводить все работы, связанные с его эксплуатацией, могут только специалисты газораспределительной организации, напомнили в компании. 

Самовольный и непрофессиональный монтаж газового оборудования нарушает герметичность системы, что может привести к утечке газа (рискам взрыва и отравления), также увеличивает нагрузку на сеть, это может стать причиной сбоев в работе оборудования, аварий на уровне дома или целого квартала и может привести к затоплению газопровода при некорректном подключении газового водонагревателя.

В течение 2025 года в зоне ответственности компании «Газпром газораспределение Псков» было выявлено несколько случаев самовольного вмешательства в систему газоснабжения, что привело к попаданию воды в газопровод. Такая ситуация происходит вследствие самостоятельной замены и подключения газового котла-водонагревателя (колонки), когда путают подвод воды и газа. Особенно опасна такая ситуация в условиях низких температур, когда вода внутри газовых труб может замерзнуть и серьезно повредить их, а сам нарушитель и жители всего дома (а иногда и нескольких близлежащих домов) могут остаться без воды и отопления.

«Газпром газораспределение Псков» напоминает, согласно статье 9.23 КоАП РФ, самовольная установка оборудования влечет административный штраф. Кроме того, поставщик газа вправе приостановить подачу газа до устранения нарушений и потребовать возмещения ущерба, причиненного системе газоснабжения.

В случае возникновения любой нештатной или подозрительной ситуации на газопроводе необходимо незамедлительно вызвать аварийную газовую службу по номеру: 104 или 112.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026