143 населенных пункта остаются без электричества в Опочецком округе

На утро 26 августа без электроэнергии остаются 143 населённых пункта Опочецкого муниципального округа, в которых проживают порядка 580 человек, сообщил глава округа Юрий Ильин в Мах.
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах
Из 23 линий электропередачи напряжением 10 кВт восстановили 15.
Он призвал всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие и строго соблюдать правила личной безопасности. В частности, не приближаться к повреждённым линиям электропередачи и оборванным проводам.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220; для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220; в службу ЕДДС округа: 8 (81138) 2‑43‑44.
Пресс-портреты