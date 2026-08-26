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143 населенных пункта остаются без электричества в Опочецком округе

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На утро 26 августа без электроэнергии остаются 143 населённых пункта Опочецкого муниципального округа, в которых проживают порядка 580 человек, сообщил глава округа Юрий Ильин в Мах.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах

Из 23 линий электропередачи напряжением 10 кВт восстановили 15.

«Данные постоянно актуализируются: обращения от жителей продолжают поступать. Сегодня на объектах трудятся шесть бригад, в том числе две бригады прибыли к нам на усиление из Архангельска. В работах задействовано четыре единицы техники. Во второй половине дня энергетики планируют приступить к восстановлению электроснабжения и уборке упавшего дерева на улице Дзержинского в городе Опочке», - сообщил Юрий Ильин.

Он призвал всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие и строго соблюдать правила личной безопасности. В частности, не приближаться к повреждённым линиям электропередачи и оборванным проводам.

«Благодарю за ваше понимание и терпение!» - добавил Юрий Ильин.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220; для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220; в службу ЕДДС округа: 8 (81138) 2‑43‑44.

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Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

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