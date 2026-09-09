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Крупную котельную на Запсковье подключают к электричеству

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В котельной №9 на улице Инженерной в Пскове ведутся работы по подключению объекта к электрическим сетям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте проведены обследования подземной части фундамента, выполнен демонтаж старого котла. Новый новый котел доставлен на площадку. Выполнен ремонт фундамента и каркаса котла, завершен монтаж шибера, проведена поставка и входной контроль основного оборудования. Завершены работы по монтажу трубной части котла и газового оборудования.

Сейчас выполняются мероприятия по подключению электрических систем. В ближайшее время запланировано проведение опрессовки котла.

В апреле этого года правительство РФ выделило региону субсидию в размере более 460 млн рублей из федерального бюджета на завершение 2-го и начало 3-го этапов реконструкции самой крупной котельной Пскова с заменой водогрейных газомазутных котлов.

«Котельная №9 в Пскове обеспечивает теплом почти половину города — жилые кварталы и десятки социальных объектов. Модернизация объекта - один из самых крупных проектов, который реализуется по поручению президента России. В настоящее время произведена замена одного из трех водогрейных котлов, реализуется второй этап реконструкции», - резюмировали в правительстве.
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