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Интерактив: Еще одно место массовых захоронений в Псковском районе?
Недавно с большим интересом прочитал на ПЛН статью о поисковых работах на месте бывшего концлагеря для военнопленных советских воинов, созданного немецкими фашистами в районе Моглино Псковского района.
Наконец-то наши власти стали уделять должное внимание данной проблеме. Может, при раскопках по найденным солдатским медальонам удастся определить имена замученных фашистами наших воинов — таким образом, станет меньше пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Хочу сказать, что и мой уже покойный отец воевал против фашистов, был тяжело ранен, но вернулся с войны хотя бы живой. А вот два его родных брата сгинули - один в боях за освобождение Латвии (там и похоронен), а второй мой дядя пропал без вести где-то в Германии, так как был угнан на каторжные работы туда.
Ситуационный план М1:10000 с указанием ориентировочного места расположения памятного знака
Хочу подсказать, если это будет интересно поисковым отрядам, что знаю еще одно место в Псковском районе, где был организован концлагерь для наших военнопленных в начале Великой Отечественной войны. Это место мне показали местные жители деревни Подборовье-1 в 2003 году.
Расположено оно на окраине деревни, с левой стороны автотрассы Псков — Санкт-Петербург (в 200-250 метрах на север от нее).
Там я тогда видел памятный знак в виде большого камня с небольшой гранитной плитой. Что там написано — уже не помню. Теперь вот думаю, может, стоит обследовать и этот участок на наличие захоронений.
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Интерактив: Еще одно место массовых захоронений в Псковском районе?
Недавно с большим интересом прочитал на ПЛН статью о поисковых работах на месте бывшего концлагеря для военнопленных советских воинов, созданного немецкими фашистами в районе Моглино Псковского района.
Наконец-то наши власти стали уделять должное внимание данной проблеме. Может, при раскопках по найденным солдатским медальонам удастся определить имена замученных фашистами наших воинов — таким образом, станет меньше пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Хочу сказать, что и мой уже покойный отец воевал против фашистов, был тяжело ранен, но вернулся с войны хотя бы живой. А вот два его родных брата сгинули - один в боях за освобождение Латвии (там и похоронен), а второй мой дядя пропал без вести где-то в Германии, так как был угнан на каторжные работы туда.
Хочу подсказать, если это будет интересно поисковым отрядам, что знаю еще одно место в Псковском районе, где был организован концлагерь для наших военнопленных в начале Великой Отечественной войны. Это место мне показали местные жители деревни Подборовье-1 в 2003 году.
Расположено оно на окраине деревни, с левой стороны автотрассы Псков — Санкт-Петербург (в 200-250 метрах на север от нее).
Там я тогда видел памятный знак в виде большого камня с небольшой гранитной плитой. Что там написано — уже не помню. Теперь вот думаю, может, стоит обследовать и этот участок на наличие захоронений.
Алексей Павлович Савчук