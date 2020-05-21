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Видеофакт: Огромная пробка образовалась на Октябрьском проспекте
Огромная пробка образовалась на Октябрьском проспекте в Пскове из-за закрытия Советского (Троицкого) моста и моста имени 50-летия Октября. Видео транспортного коллапса с Псковской Лентой Новостей поделился очевидец.
Напомним, что в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 10:00 23 октября до 6:00 26 октября временно закрыт для движения автотранспорта Советский мост и участок улицы Поземского, от улицы Труда до улицы Милицейской.
Кроме того, на этот же период времени закрыто движение по мосту имени 50-летия Октября и площади Героев-десантников в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на площади Героев-десантников.
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Видеофакт: Огромная пробка образовалась на Октябрьском проспекте
Огромная пробка образовалась на Октябрьском проспекте в Пскове из-за закрытия Советского (Троицкого) моста и моста имени 50-летия Октября. Видео транспортного коллапса с Псковской Лентой Новостей поделился очевидец.
Напомним, что в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 10:00 23 октября до 6:00 26 октября временно закрыт для движения автотранспорта Советский мост и участок улицы Поземского, от улицы Труда до улицы Милицейской.
Кроме того, на этот же период времени закрыто движение по мосту имени 50-летия Октября и площади Героев-десантников в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на площади Героев-десантников.