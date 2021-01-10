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Интерактив: Полсотни мышей в квартире. ФОТО. ВИДЕО
Живу почти в центре Пскова, на улице Горького, 21. В начале января заметила в ванной маленькую мышку и тогда подумала, что просто показалось. Но уже через несколько дней мыши стали появляться на кухне.
Управляющая компания после обращения пообещала, что применит отравляющие средства, но после этого просто пришел сантехник и разложил по углам подвала обычные таблетки от крыс! С начала февраля мышей стало только больше – сегодня утром мы достали из мышеловки 57-ю!
Уже много раз обращались и в управляющую компанию, и в Роспотребнадзор – нулевой результат. В управляющей либо говорят, что обращение не было зафиксировано, либо официально врут, что дератизация уже была проведена.
В центре, где оказывают услуги по дезинсекции и дератизации, мне объяснили, что на обслуживание нашего дома договор заключен не был, поэтому можно провести только обработку конкретной квартиры. Но ведь это бессмысленно, если очаг находится в подвале, где на постоянной основе живут бомжи!
В моем подъезде мыши дошли уже до 5-го этажа, хотя в доме нет ни продуктового магазина, ни склада! Соседи-пенсионеры постоянно борются либо с мышами, либо с клопами, либо с тараканами за свои деньги! Сколько еще мне нужно бороться за то, чтобы не находить полные мышеловки у себя на кухне каждое утро?
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Интерактив: Полсотни мышей в квартире. ФОТО. ВИДЕО
Живу почти в центре Пскова, на улице Горького, 21. В начале января заметила в ванной маленькую мышку и тогда подумала, что просто показалось. Но уже через несколько дней мыши стали появляться на кухне.
Управляющая компания после обращения пообещала, что применит отравляющие средства, но после этого просто пришел сантехник и разложил по углам подвала обычные таблетки от крыс! С начала февраля мышей стало только больше – сегодня утром мы достали из мышеловки 57-ю!
Уже много раз обращались и в управляющую компанию, и в Роспотребнадзор – нулевой результат. В управляющей либо говорят, что обращение не было зафиксировано, либо официально врут, что дератизация уже была проведена.
В центре, где оказывают услуги по дезинсекции и дератизации, мне объяснили, что на обслуживание нашего дома договор заключен не был, поэтому можно провести только обработку конкретной квартиры. Но ведь это бессмысленно, если очаг находится в подвале, где на постоянной основе живут бомжи!
В моем подъезде мыши дошли уже до 5-го этажа, хотя в доме нет ни продуктового магазина, ни склада! Соседи-пенсионеры постоянно борются либо с мышами, либо с клопами, либо с тараканами за свои деньги! Сколько еще мне нужно бороться за то, чтобы не находить полные мышеловки у себя на кухне каждое утро?
Александра