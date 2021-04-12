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Интерактив: В 30-градусную жару детей в лагере «Стремительный» оставили без купания
«Мама, мы не будем купаться!» - со слезами и дрожью в голосе мне в телефонном разговоре сообщает дочь из лагеря. В первый день прибытия в лагерь было объявлено: «Купаться вы не будете - только душ! И только вечером». И все это, когда на улице +30! Но когда мы оплачивали путевки, - ни слова, ни полслова, что в лагере «Стремительный» на берегу Псковского озера, пляж не функционирует.
На фоне ранее затронутой президентом РФ темы организации детского отдыха в загородных лагерях прошу обратить ваше внимание на вопиющую ситуацию, которая сложилась в образцово-показательном лагере Псковской области «Стремительный». Невзирая на все усилия и финансовые средства, затраченные администрацией Псковской области на организацию безопасности и повышение качества досуга и отдыха наших детей, с 2019 года (а, может, и ранее), не ведется работа по чистке пляжа лагеря.
В настоящее время в условиях 30-градусной жары у детей отсутствует возможность искупаться в естественном водоеме. Пляж для купания закрыт. Несправедливо оставлять детей без озера, учитывая, что рядом благополучно функционируют коммерческие зоны пляжного отдыха.
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Интерактив: В 30-градусную жару детей в лагере «Стремительный» оставили без купания
«Мама, мы не будем купаться!» - со слезами и дрожью в голосе мне в телефонном разговоре сообщает дочь из лагеря. В первый день прибытия в лагерь было объявлено: «Купаться вы не будете - только душ! И только вечером». И все это, когда на улице +30! Но когда мы оплачивали путевки, - ни слова, ни полслова, что в лагере «Стремительный» на берегу Псковского озера, пляж не функционирует.
На фоне ранее затронутой президентом РФ темы организации детского отдыха в загородных лагерях прошу обратить ваше внимание на вопиющую ситуацию, которая сложилась в образцово-показательном лагере Псковской области «Стремительный». Невзирая на все усилия и финансовые средства, затраченные администрацией Псковской области на организацию безопасности и повышение качества досуга и отдыха наших детей, с 2019 года (а, может, и ранее), не ведется работа по чистке пляжа лагеря.
В настоящее время в условиях 30-градусной жары у детей отсутствует возможность искупаться в естественном водоеме. Пляж для купания закрыт. Несправедливо оставлять детей без озера, учитывая, что рядом благополучно функционируют коммерческие зоны пляжного отдыха.
Елена