Интерактив: В 30-градусную жару детей в лагере «Стремительный» оставили без купания

Разыскиваемый в России мужчина нашелся после кражи сыра в Пскове

Пьяные водители попались полицейским в Пскове и трех районах области

За кражу телефона из примерочной будут судить 22-летнего псковича

Два стадиона появится в Стругах Красных до конца лета