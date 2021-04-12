Интерактив: Хватит быть свиньями!

Движение автомобилей затруднено на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП

Суд лишил островича водительских прав и отправил на обязательные работы за нетрезвую езду

Более 9 миллиардов рублей поступило в бюджет Псковской области за полгода

Омбудсмен и облизбирком подписали соглашение о сотрудничестве

В Исландии подвели итог многолетнего эксперимента по сокращению рабочей недели

Более 13 км прибрежных территорий расчистили в Псковской области по нацпроекту

Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями не реже раза в год

В Псковской области возбудили первое уголовное дело, связанное с нарушениями в сфере борьбы с COVID-19

Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса

Стало известно, кто заработал на коронавирусе в Псковской области