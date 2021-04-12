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Интерактив: Падающие дорожные знаки

20.07.2021 14:07|ПсковКомментариев: 0

Видимо, это системная проблема. Недавно установленный знак чуть «не прибил» ребенка. Лежит уже не первый день на оживленной улице — на пересечении улицы Юбилейной с улицей Майора Доставалова.

Напомним, в июле в деревне Борисовичи Псковского района уже был подобный случай. Дорожный знак упал на ребенка.

По словам мамы пострадавшего в начале июля ребенка, при визуальном осмотре было заметно, что конструкция стойки не являлась цельнометаллической. Она состояла из двух частей. Забетонированная часть знака выступала из земли на 3 см, остальная часть была приварена. Перелом стойки произошел по шву.

Валерия

Теги: #псков #безопасность #дорожные знаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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