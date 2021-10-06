Интерактив: Включайте голову, товарищи автомобилисты

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Я работаю водителем «скорой помощи» в Великих Луках и хочу обратиться к автомобилистам.
Мы с бригадой врачей часто приезжаем на экстренные вызовы, когда на счету каждая минута. Поэтому мне приходится подвозить врачей прямо к подъезду многоквартирного дома, а потом оставаться на месте и ждать пациента для дальнейшей отправки в больницу.
При этом автолюбители, начинают сигналить и нервничать из-за того, что моя машина блокирует им проезд. Один из них вчера вообще выскочил из машины и начал материться из-за того, что я не даю ему проехать. Не понимает человек, что у подъезда я не по своей прихоти стою!
Да, многие дворы в нашем городе маленькие и узкие. В вечернее время они часто заставлены другими автомобилями, поэтому отступать мне некуда. Представьте, что будет, если я начну крутиться по двору на большом автомобиле, а бригада врачей примет решение о срочной госпитализации пациента. Включайте голову, товарищи автомобилисты! Однажды и вам может потребоваться помощь «скорой»!
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Включайте голову, товарищи автомобилисты
Я работаю водителем «скорой помощи» в Великих Луках и хочу обратиться к автомобилистам.
Мы с бригадой врачей часто приезжаем на экстренные вызовы, когда на счету каждая минута. Поэтому мне приходится подвозить врачей прямо к подъезду многоквартирного дома, а потом оставаться на месте и ждать пациента для дальнейшей отправки в больницу.
При этом автолюбители, начинают сигналить и нервничать из-за того, что моя машина блокирует им проезд. Один из них вчера вообще выскочил из машины и начал материться из-за того, что я не даю ему проехать. Не понимает человек, что у подъезда я не по своей прихоти стою!
Да, многие дворы в нашем городе маленькие и узкие. В вечернее время они часто заставлены другими автомобилями, поэтому отступать мне некуда. Представьте, что будет, если я начну крутиться по двору на большом автомобиле, а бригада врачей примет решение о срочной госпитализации пациента. Включайте голову, товарищи автомобилисты! Однажды и вам может потребоваться помощь «скорой»!
Владимир