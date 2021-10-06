Интерактив: Включайте голову, товарищи автомобилисты

Бездомный избил порховича до смерти в ходе застолья

Более 1 млрд рублей по нацпроектам находится под риском неосвоения в Псковской области

Виктор Иващенко о проблемах районов и решении задач в сфере ЖКХ

Юных псковичей отправили в тюрьму за избиение трех бездомных мужчин, двое из которых скончались