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Как занимательно гулять по центру Пскова: направо посмотришь — вековая стена кремлевская, прямо — Троицкий собор белокаменный. Вот и смотрел бы только направо да налево, честное слово. Потому что картина напротив моментально спустит вас, как говорится, с небес на землю.
Сколько уже жаловались, писали, говорили — все без толку, мусор в сквере студенческого городка ПсковГУ уже лежит перманентно. Неужели этот вопрос так сложно решить? И люди ведь бросать не перестают. Видите же, что все «забили» на этот сквер, давайте хоть мы не будем превращать центр города в помойку?!
То, что я увидела, пройдя дальше, поразило меня не меньше. Сколько уже мусолят тему с парковкой в зеленой зоне, а толку — ноль. Уже и жители самого центрального дома в городе на красивом свежем газоне начали оставлять свои транспортные средства. Ничего их не смущает! Конечно, житель дальнего Завеличья на это посмотрит и тоже так припаркуется у себя во дворе на детской площадке. В центре Пскова можно, а во дворе на окраине запрещено? Смех да и только!..
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Интерактив: Сказка без счастливого конца
Как занимательно гулять по центру Пскова: направо посмотришь — вековая стена кремлевская, прямо — Троицкий собор белокаменный. Вот и смотрел бы только направо да налево, честное слово. Потому что картина напротив моментально спустит вас, как говорится, с небес на землю.
Сколько уже жаловались, писали, говорили — все без толку, мусор в сквере студенческого городка ПсковГУ уже лежит перманентно. Неужели этот вопрос так сложно решить? И люди ведь бросать не перестают. Видите же, что все «забили» на этот сквер, давайте хоть мы не будем превращать центр города в помойку?!
То, что я увидела, пройдя дальше, поразило меня не меньше. Сколько уже мусолят тему с парковкой в зеленой зоне, а толку — ноль. Уже и жители самого центрального дома в городе на красивом свежем газоне начали оставлять свои транспортные средства. Ничего их не смущает! Конечно, житель дальнего Завеличья на это посмотрит и тоже так припаркуется у себя во дворе на детской площадке. В центре Пскова можно, а во дворе на окраине запрещено? Смех да и только!..
Светлана