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Интерактив: Отмена без иллюзий

18.11.2021 13:42|ПсковКомментариев: 1

Сегодня утром я уже должен был вылететь в столицу, но вот незадача - из-за непогоды самолет из Москвы в Псков вынужденно приземлился в Пулково. Его вылет в Псков планировали на 10.00, после - на 12.00, на 12.30... Казалось бы, это перечисление могло бы продолжаться бесконечно, но сегодня аэропорт решил не давать нам, пассажирам, лишних иллюзий. Мне пришло СМС-сообщение о том, что рейс попросту отменили по причине непогоды в Пскове. Предложили или сдать билеты, или полететь завтра.  

А между тем диспетчер заявляет пассажирам, что информацией об отмене рейса пока не располагает. От кого же сообщение пришло, кто его прислал? Бог дождя?

Теги: #псков #аэропорт #самолеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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