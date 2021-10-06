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Сегодня утром я уже должен был вылететь в столицу, но вот незадача - из-за непогоды самолет из Москвы в Псков вынужденно приземлился в Пулково. Его вылет в Псков планировали на 10.00, после - на 12.00, на 12.30... Казалось бы, это перечисление могло бы продолжаться бесконечно, но сегодня аэропорт решил не давать нам, пассажирам, лишних иллюзий. Мне пришло СМС-сообщение о том, что рейс попросту отменили по причине непогоды в Пскове. Предложили или сдать билеты, или полететь завтра.
А между тем диспетчер заявляет пассажирам, что информацией об отмене рейса пока не располагает. От кого же сообщение пришло, кто его прислал? Бог дождя?
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Интерактив: Отмена без иллюзий
Сегодня утром я уже должен был вылететь в столицу, но вот незадача - из-за непогоды самолет из Москвы в Псков вынужденно приземлился в Пулково. Его вылет в Псков планировали на 10.00, после - на 12.00, на 12.30... Казалось бы, это перечисление могло бы продолжаться бесконечно, но сегодня аэропорт решил не давать нам, пассажирам, лишних иллюзий. Мне пришло СМС-сообщение о том, что рейс попросту отменили по причине непогоды в Пскове. Предложили или сдать билеты, или полететь завтра.
А между тем диспетчер заявляет пассажирам, что информацией об отмене рейса пока не располагает. От кого же сообщение пришло, кто его прислал? Бог дождя?