Общество

Вылет самолета из Пскова в Москву отложен на неопределенное время

Вылет самолета из Пскова в Москву отложен на неопределенное время, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей представитель Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга». По предварительной информации, задержка может составлять от 5 часов.

Собеседник ПЛН пояснил, что самолет Псков - Москва должен был вылететь сегодня, 18 ноября, около 8.00, но вылет не состоялся из-за задержки самолета, следующего в обратном направлении. Напомним, самолет Москва - Псков совершил вынужденную посадку в Пулково из-за плохих летных условий.

По последним данным, вылет самолета из Пулково в Псков назначен на 12.00.