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Губернатор рекомендовал главе Печорского района не замалчивать проблемы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Печорского района Сергеем Тарасиком сегодня, 11 января, по вопросам жизнедеятельности муниципалитета и реализации национальных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Докладывая о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, Сергей Тарасик отметил, что она находится под контролем. Всего за время пандемии в районе зафиксировано порядка 1,6 тысячи случаев заболевания COVID-19.
Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжалась и в праздничные дни. По словам главы района, препаратов достаточно, иммунизация организована как в стационарных пунктах, так и в выездном формате. Полностью завершили вакцинацию около 6 тысяч жителей Печорского района, что составляет около 50% от плана вакцинации.
Михаил Ведерников поручил Сергею Тарасику активизировать работу по данному направлению, усилить информационную кампанию о важности вакцинации для защиты здоровья граждан от коронавируса. Губернатор подчеркнул, что недостаточный уровень коллективного иммунитета от COVID-19 грозит повторением волнообразного повышения заболеваемости. Дополнительные риски несет и новый штамм коронавируса — «омикрон». «В этой связи необходимо отдельное внимание уделить и своевременной ревакцинации», — поставил задачу глава региона.
В рамках исполнения национальных проектов в 2021 году в Печорском районе работа велась по восьми направлениям на общую сумму 300 млн рублей. Были отремонтированы 7 дорожных объектов, приобретены 15 квартир для расселения граждан из аварийного жилья, в образовательных учреждениях появились две «Точки роста», новые места для дополнительного образования. В четыре школы поступило оборудование для создания цифровой образовательной среды. В муниципалитете появился центр добровольчества, доложил Сергей Тарасик.
«Сделано много, тем не менее и проблемные объекты есть, — констатировал Михаил Ведерников. — Нужно активнее взаимодействовать с подрядчиками, не замалчивать проблемы. Если конкурс не разыграть, обратитесь за помощью, не теряйте драгоценное время. Тщательный и жесткий контроль необходим за недобросовестными подрядчиками. Если организация не выполняет обязательства, то контракт необходимо расторгать и искать подрядчика, который реализует проект в срок».
В 2022 году в Печорском районе намечены мероприятия по шести направлениям нацпроектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Здравоохранение». «Включайтесь активнее и инициативнее в работу. Реализация нацпроектов — это зона вашей личной ответственности и один из критериев оценки эффективности на посту главы Печорского района», — подчеркнул губернатор.
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Губернатор рекомендовал главе Печорского района не замалчивать проблемы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Печорского района Сергеем Тарасиком сегодня, 11 января, по вопросам жизнедеятельности муниципалитета и реализации национальных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Докладывая о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, Сергей Тарасик отметил, что она находится под контролем. Всего за время пандемии в районе зафиксировано порядка 1,6 тысячи случаев заболевания COVID-19.
Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжалась и в праздничные дни. По словам главы района, препаратов достаточно, иммунизация организована как в стационарных пунктах, так и в выездном формате. Полностью завершили вакцинацию около 6 тысяч жителей Печорского района, что составляет около 50% от плана вакцинации.
Михаил Ведерников поручил Сергею Тарасику активизировать работу по данному направлению, усилить информационную кампанию о важности вакцинации для защиты здоровья граждан от коронавируса. Губернатор подчеркнул, что недостаточный уровень коллективного иммунитета от COVID-19 грозит повторением волнообразного повышения заболеваемости. Дополнительные риски несет и новый штамм коронавируса — «омикрон». «В этой связи необходимо отдельное внимание уделить и своевременной ревакцинации», — поставил задачу глава региона.
В рамках исполнения национальных проектов в 2021 году в Печорском районе работа велась по восьми направлениям на общую сумму 300 млн рублей. Были отремонтированы 7 дорожных объектов, приобретены 15 квартир для расселения граждан из аварийного жилья, в образовательных учреждениях появились две «Точки роста», новые места для дополнительного образования. В четыре школы поступило оборудование для создания цифровой образовательной среды. В муниципалитете появился центр добровольчества, доложил Сергей Тарасик.
В 2022 году в Печорском районе намечены мероприятия по шести направлениям нацпроектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Здравоохранение». «Включайтесь активнее и инициативнее в работу. Реализация нацпроектов — это зона вашей личной ответственности и один из критериев оценки эффективности на посту главы Печорского района», — подчеркнул губернатор.