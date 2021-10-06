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Интерактив: «Звездный» рейс

22.01.2022 23:00|ПсковКомментариев: 1

Сегодня мне «посчастливилось» стать пассажиром самолета авиарейса Сочи — Псков, который не смог приземлиться у нас в городе из-за сильных осадков. В итоге нас отправили в Петербург, а в Псков оттуда предложили вернуться автобусом. 

Это, конечно, «звездный» рейс у нас получился. В самолете было много маленьких детей, сами понимаете, каково это. Потом еще этот снегопад, разрушились планы на вечер, но автобус... Он добил меня окончательно! 

Мягко говоря, это транспортное средство оставляет желать лучшего: автобус грязный, холодный, старый, воняет соляркой. Вот так путешествие! Сил злиться уже просто не осталось. Где забота о пассажирах? Сами бы в этот автобус сели, прокатились. Понравилось бы? 

Александр 

Теги: #псков #интерактив #самолеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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