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Уважаемая редакция Псковской Ленты Новостей и друзья-читатели!
Обратиться к вам меня заставляет состояние, в котором находится один из самых значимых и высоких монументов города Пскова.
Речь о почти 50-метровом памятнике в честь 50-летия Красной Армии в Крестах. Он сооружен на месте, где, как считается, проходили первые бои молодой Красной Армии под Псковом с кайзеровскими войсками 23-24 февраля 1918 года. Памятник установлен в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 1968 году.
Как бы кто ни относился к советскому наследию и художественным достоинствам «штыка» (о них можно спорить), надо признать, что памятник на пересечении оживленных дорог – этот и дань памяти защитникам Отечества, и «визитная карточка» нашего города.
Но – боже мой! – в каком состоянии находится входящий в общую композицию памятника горельеф из кованой меди (архитектор И.Д. Билибин, скульптор Г.И. Мотовилов).
А ведь он отображает историю нашей армии с 1918 года до Великой Отечественной войны.
Там и солдаты, и матросы, и партизаны. Увы, но уникальный горельеф не пощадили ни время, ни руки варваров.
Очень хотелось бы, чтобы на состояние памятника обратили внимание те, кто должны заботиться о нем по долгу своей чиновничьей службы. Скоро 23 февраля – День защитника Отечества, очередная годовщина открытия памятника - и как смотреть в глаза гостям, которые приедут к нему?
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Интерактив: Спасти нерядовой памятник
Уважаемая редакция Псковской Ленты Новостей и друзья-читатели!
Обратиться к вам меня заставляет состояние, в котором находится один из самых значимых и высоких монументов города Пскова.
Речь о почти 50-метровом памятнике в честь 50-летия Красной Армии в Крестах. Он сооружен на месте, где, как считается, проходили первые бои молодой Красной Армии под Псковом с кайзеровскими войсками 23-24 февраля 1918 года. Памятник установлен в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 1968 году.
Но – боже мой! – в каком состоянии находится входящий в общую композицию памятника горельеф из кованой меди (архитектор И.Д. Билибин, скульптор Г.И. Мотовилов).
А ведь он отображает историю нашей армии с 1918 года до Великой Отечественной войны.
Там и солдаты, и матросы, и партизаны. Увы, но уникальный горельеф не пощадили ни время, ни руки варваров.
Очень хотелось бы, чтобы на состояние памятника обратили внимание те, кто должны заботиться о нем по долгу своей чиновничьей службы. Скоро 23 февраля – День защитника Отечества, очередная годовщина открытия памятника - и как смотреть в глаза гостям, которые приедут к нему?
А уже в следующем году будет 55-летие со дня открытия этого памятника, на который, кстати, приезжал министр обороны СССР, Маршал Советского Союза А.А. Гречко.
Что мы за люди такие – новые памятники открываем, а уже установленные в порядке содержать не можем?
Рассерженный горожанин